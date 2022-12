Waterschapshuwelijk houdt lang stand

wo 14 dec, 07:00

Ze zou met een groepje personeelsleden van waterschap De Dommel kermis gaan vieren. ,,Maar stuk voor stuk haakten collega’s af. Uiteindelijk bleven we met tweeën over en vierden samen feest in café Maison van de Wetering”, vertelt Els van den Biggelaar. Haar man Tini grinnikt: ,,Ik heb haar nooit meer losgelaten...”

We schrijven augustus 1968 als Tini en Els samen over de kermis zwalken en uiteindelijk in het horecabedrijf aan de Stationsstraat (nu: restaurant Di Píu) verzeild raken. Daar sloeg de vonk over. ,,Els werkte op de typekamer van ‘t schap. Die viel onder de afdeling Interne Zaken waar ik ook werkte. Alleen niet op dat bewuste moment, omdat ik voor militaire dienst in Seedorf was gelegerd”, herinnert Tini zich.

SAMEN BIJ ‘T SCHAP

Hun hele werkzame leven bleef het echtpaar in dienst van het waterschap. Tini startte als archiefhulpje, gaf leiding aan de dienst Interne Zaken en ging na veertig jaar vervroegd met pensioen als archivaris.

Els maakte liefst 43 jaar vol voordat zij in 2006 haar baan als receptioniste vaarwel zegde. ,,Tini was toen al enkele jaren thuis en in onze familie- en vriendenkring werden mensen ziek en dan denk je op een gegeven moment: ‘laten we nog maar genieten van de tijd die ons rest’.”

Die 43 jaar bij het waterschap omvat ook een periode van elf jaar waarin Els thuis was om voor de twee dochters, Loes en Mieke, te zorgen. ,,Ik tel die jaren tóch mee, want in geval van nood - en dat gebeurde nogal eens - ging ik toch naar ‘t schap.”

In 2007 betrok het in Boxtel geboren en getogen echtpaar een appartement in het toen nieuwe complex Ridder aan de Van Beekstraat. Daar hebben de twee het goed naar de zin. Els wijst uit het raam: ,,Daar, in gemeenschapshuis De Walnoot ben ik vaak te vinden als vrijwilliger. Daarnaast puzzel ik graag en zing ik in het Wereldkoor. En samen zijn we lid van jeu-de-boulesclub De Walnoot.”

VOETBALKEEPER

Tini was in zijn jonge jaren keeper, zowel bij het Gemondse Irene als bij ODC: ,,Dus natuurlijk volg ik het WK voetbal in Qatar. In oranje outfit!” Els lacht: ,,En als een doelman de bal mist, zegt-ie steevast: ‘die had ik makkelijk kunnen hebben’.”

Veertig jaar trokken Tini en Els er met de vouwwagen op uit om te kamperen, nu kiezen ze liever voor een vakantiepark. ,,En als er in Boxtel ergens muziek klinkt, zijn we er meestal wel bij. En ook met carnaval gaan we graag uit.”

Zaterdag 17 december vieren Els en Tini van den Biggelaar hun gouden huwelijksjubileum in besloten kring met familie en vrienden.