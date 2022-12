Gouden paar in Boxtel

De laatste jaren trekken ze er nog vaker op uit. Het echtpaar gaat al decennia naar Frankrijk, al toen hun dochter Monique en zoon Paul klein waren. Maar sinds ze allebei gepensioneerd zijn, bezoeken ze het vakantieoord nog vaker en blijven ze langer. ,,Dat kan ook makkelijk, want we maken inmiddels deel uit van het ‘grijze circuit’”, gniffelt Hennie.

Van april tot en met juni is het koppel dan ook niet in Boxtel te vinden. Ook in de nazomer keert het echtpaar nog een keer terug naar la douce France. Ze bereiken hun bestemming het liefst via toeristische routes door de bergen. ,,Inmiddels hebben we verschillende vriendschappen gesloten daar. Tonny spreekt gelukkig goed Frans”, zegt Hennie. Zijn vrouw: ,,Op de basisschool vol..