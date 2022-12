Anita Witzier interviewt de laatste witte zusters

Voor het nieuwe televisieprogramma Anita in de missie van KRO-NCRV tekent Anita Witzier de levensverhalen op van de allerlaatste witte zusters in Boxtel. De presentatrice is gefascineerd door de avontuurlijke levens die deze vrouwen leidden: het opkomen voor de allerzwaksten onder moeilijke omstandigheden.

Jonge meiden zijn het nog, wanneer ze vol idealen naar Afrika vertrekken. Gedreven door geloof, vastbesloten om de wereld te verbeteren. Zuster Antoinette vertelt in het programma dat ze nooit iemand bekeerde. ,,Dat was mijn taak niet. Ik kwam om de mensen te helpen, in het ziekenhuis, bij bevallingen en door vrouwen les te geven.”

De Missiezusters van Onze lieve Vrouw in Afrika waren tot diep in de twintigste eeuw in Afrika actief. Ze bouwden er scholen en werkten in ziekenhuizen. Hoogbejaard maar kraakhelder van geest genieten de zusters nu van hun welverdiende rust in het Wereldhuis van Zorggroep Elde Maasduinen aan de Boxtelse Achterberghstraat. Ze vertellen openhartig over hun vreugde en geluk, maar ook over de donkere en gevaarlijke momenten. Zoals zuster Riet. Zij werkte in Oeganda tijdens het schrikbewind van Idi Amin. ,,‘s Nachts kwamen vaak gewonde rebellen naar ons ziekenhuis. Ik hielp als verpleegster iedereen natuurlijk. Maar de kliek van de dictator dreigde met geweld. Ik moest overgeplaatst worden omdat ik gevaar liep…’

NET OP TIJD

De laatste Nederlandse witte zuster verliet Tanzania pas in 2020. Het werk is overgenomen door Afrikaanse leden van de congregatie. Witzier tekent op wat de missiewerkers al die jaren dreef en hoe ze er nu op terugblikken. Dat is net op tijd. Alleen al dit jaar werd in Boxtel afscheid genomen van elf religieuzen. Er zijn nog maar achttien witte zusters in Nederland. ‘Anita in de missie’ wordt uitgezonden op donderdag 15 en vrijdag 16 december om 19.55 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.