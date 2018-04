Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Hond mag los in nieuwe speelweide Hoogheem

RENS VAN DEN ELSEN

Kwispelende staarten, opgewonden geblaf en af en toe een kleine grom naar elkaar. De baasjes die zaterdag bij de officiële opening van de hondenspeelweide aan Hoogheem aanwezig waren zagen hun trouwe viervoeters steeds enthousiaster worden. Het heeft ruim 3,5 jaar geduurd voordat er een dergelijke voorziening voor honden in de wijk kwam, maar initiatiefnemer Leny van Kroonenburg is tevreden. ,,Kijk ze toch eens vrolijk rondrennen en met elkaar spelen. Dit is toch een lust voor het oog?"

Het veldje ligt tussen de flats 3, 4 en 5, vlak bij de hondenuitlaatplaats in Hoogheem. ,,Honden mogen hier ook alleen maar spelen", benadrukt Van Kroonenburg. ,,Ze kunnen hun behoefte doen op het al bestaande grasveld dat ernaast ligt. We willen een schone weide en we hopen dan ook dat iedereen zich daar aan houdt." Honden en hun baasjes kunnen er terecht van 09.00 tot 21.00 uur.

De enthousiaste hondenliefhebster is trots op wat er uiteindelijk is bereikt. ,,Voordat we dit veldje hadden mochten honden hier niet los lopen, anders kreeg je een boete. Daarom vond ik het zo belangrijk dat deze speelweide er kwam. Nu kunnen ze lekker hun gang gaan."

Van Kroonenburg kwam 3,5 jaar geleden met het idee op de proppen tijdens de Boxtel Oost Dag. Medewerkers van ContourdeTwern daagden bewoners uit om met ideeën te komen die zorgden voor meer samenhang in de wijk. ,,Een speelveld voor honden zat al langer in mijn hoofd, maar nu kon ik er nog een extra functie aan hangen. Ouderen die hun hondje uitlaten kunnen op het bankje nu gezellig met elkaar kletsen terwijl de honden hun gang gaan."

Foto: Albert Stolwijk