Wandelen langs 12 historische plekken in Boxtel

vr 1 mrt, 14:00

Op twaalf plekken in de oude kern van Boxtel zijn deze week informatiepanelen geplaatst. Dat is gebeurd bij plekken die van belang zijn voor de lokale historie. De borden vormen een onderdeel van een nieuwe, historische wandeling door het centrum.

De wethouders Désiré van Laarhoven en Mariëlle van Alphen introduceerden de wandelroute gisterenmiddag bij Villa Phaf, op de hoek Rechterstraat-Dr. Van Helvoortstraat. Christ van Eekelen van Heemkunde Boxtel legde bij elk paneel het een en ander uit over de lokale historie. Gitarist Cornelius Leonardus luisterde de rondgang op. Hij was ingehuurd door de gemeente Boxtel om de eerste historische wandeling extra cachet te geven.

Verder was ook projectleider Jonas Schiffer aanwezig. net als een delegatie van Heemkunde Boxtel en de gemeente.

De route over ongeveer drie kilometer is uitgezet in het kader van de toeristische promotiecampagne Beleef Boxtel en voert onder meer naar kasteel Stapelen, de Sint-Petrusbasiliek, het vroegere processiepark en de Zwaanse Brug. Heemkunde Boxtel leverde de informatie aan die op de diverse bordjes staat vermeld.

Het idee komt voort uit een motie die de lokale CDA-fractie in de gemeenteraad vijf jaar geleden indiende.