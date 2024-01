Docenten JRL organiseren weer nationale geschiedenisquiz

wo 31 jan, 16:00

Leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum (JRL) met een voorliefde voor historische feitjes kunnen dinsdag 6 februari hun hart ophalen. Dan wordt op de Boxtelse school weer de voorronde gehouden van de Landelijke Geschiedenisquiz.

JRL-docenten Orla Murphy en Suzanne van Andel organiseren de negende editie van de vragenronde. De twee namen twee jaar geleden het organisatiestokje over van Renate van der Linden en Suzanne van Gompel.

Kennis van jaartallen alleen is overigens niet voldoende om de quiz te winnen. Zo werd vorig jaar onder meer gevraagd naar de achternaam van Lodewijk XVI (Capet) en moest achterhaald worden waarom Alfons IX van Léon ook wel ‘De Kwijler’ werd genoemd. De middeleeuwse vorst had enorme woedeaanvallen waarbij het speeksel uit zijn mond vloog.

LEIDEN

De voorronde wordt op scholen door het hele land gespeeld. In Boxtel begint deze 6 februari om 14.30 uur. De twee winnaars van iedere school mogen naar de finale. Die wordt dit jaar gehouden op donderdag 14 maart in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.