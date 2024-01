Noodbrug Eindhovenseweg over de Dommel in Boxtel in 1947. Rechts de in 1971 afgebroken wasserij Crols (nu: Dommeloord).

Boxtels duo arresteert ministersploeg in 1944

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar, nationale Openbaarheidsdag, zijn duizenden archiefstukken uit 1948 vrijgegeven. Bij de documenten bevindt zich een rapport van de Boxtelse gemeentepolitie over de arrestatie van vijf ministers in 1944. Uit het archief van het Essche gemeentebestuur is het personeelsdossier van gemeentesecretaris Van Gorp openbaar geworden.

Boxtel was in oktober 1944 bevrijd, maar in november bestond nog angst dat de bezetter terug zou keren, vermeldt Gied Segers in zijn boek Beelden uit de bezettingsjaren, Boxtel 1940-1944.

NOODBRUGGEN

Bij hun aftocht bliezen de Duitsers alle Boxtelse bruggen op. Ook die in de Eindhovenseweg. De Boxtelaren herstelden de overspanningen van de Dommel provisorisch en ze werden bewaakt door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Twee van hen, F. van der Plas en W. van Gemert, hielden op 25 november 1944 vijf auto’s staande die de brug in de Eindhovenseweg wilden passeren. Zij verzochten de inzittenden hun persoonsbewijzen te laten zien. Het tweetal vond de documenten veel lijken op legitimatiebewijzen van de Duitse Arbeidseinsatz en liet de mannen uitstappen. Naar verluidt zou Van Gemert tegen een wat oudere besnorde heer uit het gezelschap hebben geroepen dat hij niet moest proberen te vluchten ‘anders schiet ik oe vur oe sodemieter’.

DIPLOMATIEK PASPOORT

Het vijftal werd naar het politiebureau gebracht. Daar bleek dat het ging om minister-president Gerbrandy (met snor) en vier ministers. De legitimatiebewijzen waren diplomatieke paspoorten. De ministers waren in opdracht van koningin Wilhelmina op weg naar Oisterwijk. De ‘hoge heren’ konden de humor wel inzien van hun arrestatie.

Elk jaar worden archieven ouder dan 75 jaar vrijgegeven. De stukken over Boxtel en Esch zijn te raadplegen bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch.