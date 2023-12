‘Wij tappen uit een goed vaatje’ was het motto van de kasteleins Gerard van der Sloot (Marktzicht, links), Pieter van der Steen (De Beurs, rechts) en Ton Schouten (Het Vergulde Hert). De drie Boxtelse horecauitbaters poseren hier in aanloop naar een festiviteit op de Markt. De precieze datum is onbekend.

MuBo omgetoverd tot bruin café met eigen bier

wo 13 dec., 15:00

Een biljarttafel, dartsborden en de verkoop van een eigen jubileumbier. MuBo staat toch echt al bijna tien jaar voor Museum Boxtel, maar tijdens de expositie Op Kroegentocht hangt er aan de Baroniestraat de onvervalste sfeer van een bruin café. Zaterdag 16 december opent de nostalgische tentoonstelling over het plaatselijke kroegleven.

Aan de hand van driehonderd historische foto’s toont MuBo, dat in 2024 zijn tweede lustrum viert, de geschiedenis van de lokale cafés. De basis voor de expositie is het boek ‘Tapperijen, tappers en togen’ van Pierre van Amelsvoort uit 2008, dat onlangs een herdruk beleefde. Hij inventariseerde driehonderd horecagelegenheden, inclusief de zogenaamde ‘stille cafés’ aan huis.

Van Amelsvoort beschrijft de historisch-sociale as van Boxtel, waar de cultuur van het gewone volk te vinden was. Deze bestaat uit de (oude) Nieuwstraat, Rechterstraat, Markt, Stationsstraat, Parallelweg en Van Hornstraat en de toegangswegen, met name langs de rijksweg Den Bosch-Maastricht.

DOORTOCHT

Boxtel was eeuwenlang een pleisterplaats op doortocht naar het zuiden of het noorden. Maar ook in de ‘nieuwe wijken’ op Onrooi en het Stationskwartier ontstonden ‘huiskamers’ om een borreltje te drinken.

De foto’s die worden tentoongesteld zijn voornamelijk afkomstig uit het boek van Van Amelsvoort, maar ook uit het archief van Brabants Centrum (veelal gemaakt door Piet van Oers) en uit de Beeldbank Boxtel, opgezocht door Christ van Eekelen.

Naast de foto’s kunnen bezoekers zich vermaken met een aantal anekdotes onder de titel ‘Toogpraat’. Groepsrondleidingen aanvragen gebeurt via info@muboboxtel.nl.

POTJE BILJARTEN

Er wordt ook gebiljart en gedart. Tevens worden gedurende de expositie, die tot en met 31 maart loopt, twee biljartclinics gegeven door Chris Fasseur, voorzitter van biljartvereniging ’t Ivoor. Wie de uitdaging aandurft, kan ook een potje spelen tegen ervaren spelers van de club. Datums worden later bekendgemaakt.

Naast het jubileumbier, gebrouwen door de Bierkamer Boxtel, is ook het boek van Van Amelsvoort verkrijgbaar in MuBo. De tentoongestelde foto’s kunnen na afloop van de expositie worden aangeschaft.

De toegangsprijs bedraagt vijf euro of is gratis met museumkaart. Jeugd tot achttien jaar betaalt twee euro, kinderen jonger dan twaalf mogen onder volwassen begeleiding gratis binnen. MuBo is elke zaterdag en zondag open van 13.00 tot 17.00 uur.