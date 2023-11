Het waterschapskantoor aan het Molenpad in Boxtel in aanbouw: 22 november 1956.

Zesduizend foto’s van waterschap nu digitaal

34 minuten geleden

Waterschap De Dommel heeft bijna zesduizend foto’s uit de periode 1950-2000 ondergebracht bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch. Het gaat om openingen en opleveringen van projecten en rioolwaterzuiveringen, perioden van hoogwater, dagelijkse bezigheden en veel landschapsfoto’s.

Frank van Dorst uit Schaijk was 42 jaar in dienst van het in Boxtel gevestigde waterschap. Jarenlang was hij er persvoorlichter. Nadat hij vijf jaar geleden met pensioen ging, begon hij de fotocollectie te digitaliseren en te beschrijven. Hij kreeg daarbij hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die de analoge foto’s scanden en op die manier werkervaring opdeden.

In de collectie zitten foto’s van bouw en verbouwingen van rioolwaterzuiveringen vanaf eind jaren zeventig. In Boxtel, maar ook in Eindhoven, Tilburg, Sint-Oedenrode, Biest-Houtakker, Haaren, Hapert en Soerendonk. Verder digitaliseerde Van Dorst veel foto’s van werkzaamheden. Bijvoorbeeld van het rechttrekken van beken voor een betere doorstroming tot de zogeheten hermeander-projecten. Daarbij worden bochten en kronkels van een beek hersteld om meer water vast te houden in een gebied.

BOUWEN IN BOXTEL

Verder zijn er foto’s van hoogwaterperiodes, waaronder de hele grote van 1995. Ook de bouw van de waterschapskantoren aan het Molenpad en Bosscheweg in Boxtel komen uitgebreid in beeld.

De fotocollectie is te bekijken via www.bhic.nl/fotos. Wie meer informatie heeft, kan reageren en zo helpen te documenteren.