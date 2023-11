Heemkundekring De Kleine Meijerij zet bidprentjes online

zo 5 nov., 15:00

Heemkundekring De Kleine Meijerij beschikt over een collectie van bijna 24.000 bidprentjes. Die staan sinds woensdag 1 november online.

De rooms-katholieke prentjes worden nog altijd uitgedeeld ter herinnering aan belangrijke levensmomenten, zoals een doop, een eerste communie of een huwelijk, maar met name een begrafenis. De oudste exemplaren dateren uit het einde van de zeventiende eeuw en zijn gemaakt voor geestelijken of andere personen van aanzien. Aanvankelijk vermeldden de bidprentjes alleen namen en informatie over geboorte en overlijden van de persoon voor wie ze waren opgemaakt. Later verschenen er uitgebreidere biografische beschrijvingen. Hierin kun je bijvoorbeeld informatie vinden over eventuele (kerkelijke) onderscheidingen, functies, missiewerk en kerkelijke jubilea.

De leden van de werkgroep bidprentjes hebben ze allemaal gescand en inhoudelijk ontsloten. Ze zijn terug te vinden via op https://collectie.dekleinemeijerij.nl/cgi-bin/bidprent.pl. Mensen die met stamboomonderzoek bezig zijn, kunnen tussen de prentjes mogelijk interessante gegevens vinden. Het werkgebied van De Kleine Meijerij omvat onder andere Esch.