Oudste miljoenpoot pronkt in Boxtel

di 24 okt., 16:55

Lauravolsella willemeni. Dat is de wetenschappelijke naam van de oudste miljoenpoot die ooit op Nederlandse bodem is gevonden. Bijzonder: het fossiel heeft een vast plekje gekregen in de rijke collectie van het Oertijdmuseum Boxtel. Volgens museumdirecteur René Fraaije werd het fossiel gevonden in de afvalberg van voormalige steenkolenmijn Laura in het Limburgse Eygelshoven.

Fraaije, vorige week nog in het nieuws omdat hij de eervolle Waterschoot van der Gracht-penning kreeg vanwege zijn vele verdiensten voor de geologie in Nederland, is trots dat de stokoude miljoenpoot nu in het Oertijdmuseum te bewonderen is. ,,Het fossiel bleek niet alleen een nieuwe soort maar ook een nieuw geslacht voor de wetenschap te zijn waarover nu een publicatie is verschenen in een vooraanstaand internationaal wetenschappelijk tijdschrift.”

LANGGEREKT DIER

Volgens de directeur van het Oertijdmuseum werd het overblijfsel van de miljoenpoot in de zomer van 2011 gevonden door Geert Willemen uit Middelbeers. Die zoekt al meer dan 25 jaar naar fossielen in afvalbergen van vroegere steenkolenmijnen. ,,In augustus 2011 vond hij een langgerekt dier met pootjes”, verhaalt Fraaije. ,,Het exemplaar kwam bij hem tussen de fossiele planten te liggen, maar uiteindelijk begon het te knagen. Geert wilde weten wat voor soort dier het was.”

Een oproep in een blad voor fossielenverzamelaars bood geen soelaas. In 2019 toog de vinder naar het Oertijdmuseum waar Fraaije als specialist op het gebied van fossiele geleedpotigen meteen zag dat het om een uitzonderlijke vondst ging. ,,Het fossiel bestond uit een stuk met het hoornachtige pantser en een afdruk daarvan. We hebben de vondst opgestuurd naar een wetenschappelijk instituut in München waar het met de modernste technieken is onderzocht.”

OEROUDE INWONER

Samen met het Zuid-Duitse instituut bereidde het Oertijdmuseum een wetenschappelijke publicatie voor die nu is verschenen. ,,Twaalf jaar na de vondst heeft Nederland er een heel bijzondere, oeroude nieuwe inwoner bij”, jubelt Fraaije. De naam van de miljoenpoot - Lauravolsella willemeni – refereert naar de vinder, Geert Willemen, en de Limburgse steenkolenmijn waar hij is gevonden.

,,De nieuwe vondst laat een heel bijzondere manier van oprollen zien die we bij de huidige miljoenpoten niet meer waarnemen”, gaat de museumdirecteur verder. ,,De lichaamssegmenten zijn namelijk extra lang waardoor een bijzonder oprolsysteem mogelijk was. Ook de driehoekige, tangvormige anus is totaal nieuw voor deze groep.”

Volgens Fraaije speelden miljoenpoten in de tropische moerassen van het Carboon een heel belangrijke rol in het ecosysteem. ,,Ze ruimden grote hoeveelheden dood plantaardig materiaal op, net zoals ze dat vandaag ook nog doen.”

AMATEURVERZAMELAAR

Dat het fossiel van een miljoenpoot via een amateurverzamelaar bij het Oertijdmuseum terecht is gekomen, is volgens Fraaije niet zo bijzonder. ,,Ons museum werkt al jaren samen met amateurverzamelaars”, stelt hij. ,,Deze samenwerking werpt regelmatig zijn vruchten af. Veel vondsten gedaan door verzamelaars zijn een dankbaar onderwerp voor talentvolle studenten uit binnen- en buitenland. Deze lopen voor hun studie regelmatig stage in Boxtel.”