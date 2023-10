Reis door Boxtel van vroeger in bibliotheek

32 minuten geleden

‘Wandelen’ door oud-Boxtel in bibliotheek

In de bibliotheek aan de Burgakker houdt heemkundesecretaris Christ van Eekelen aan de hand van oude foto’s twee virtuele wandelingen door het Boxtel van vroeger.

De eerste dialezing vindt plaats op dinsdag 17 oktober tijdens de maandelijkse Koffie met Kennis-bijeenkomst. Vanaf 10.00 uur neemt Van Eekelen zijn publiek mee op een tocht die start op het NS-perron en eindigt op de Konijnshoolsedreef. Een week later, donderdag 24 oktober is de heemkundige nogmaals in de bibliotheek te gast in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Dan ‘wandelt’ hij vanaf 19.30 uur met zijn luisteraars over de cultuurhistorische as: van kasteel Stapelen naar de Sint-Petrusbasiliek.

Abusievelijk werd in een eerder bericht vermeld dat de voordracht op beide datums identiek is. De entree tot de twee voordrachten is gratis. Aanmelden kan via boxtel@huis73.nl.