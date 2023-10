Lezing Esch over moedige mensen in oorlogstijd

1 uur geleden

Op uitnodiging van heemkundekring De Kleine Meijerij houdt Piet Pruijssers woensdagavond 25 oktober een lezing in Esch. In dorpshuis De Es verhaalt de spreker onder titel ‘Zij die niet toekeken’ in woord en beeld over moedige mensen in de Tweede Wereldoorlog. Hij brengt vanaf 20.00 uur een vrij onbekend hoofdstuk uit de Brabantse geschiedenis tot leven.

Verzetsgroep André was tijdens de Duitse bezetting actief in Midden-Brabant. De eerste leden kwamen met name uit Waalwijk en Sprang-Capelle, de woonplaats van Pruijssers. In de loop van de oorlog groeide de groep uit tot een van de belangrijkste verzetsorganisaties in Zuid-Nederland. De lezing met originele beelden gaat over hulp aan Joodse onderduikers, piloten, studenten en anderen. Maar ook over de Biesbosch-crossings, sabotagedaden, overvallen op distributiekantoren en naastenhulp.

Pruijssers leidt als vrijwilliger bezoekers rond in nationaal monument Kamp Vught. Zijn lezing is voor de leden van De Kleine Meijerij gratis toegankelijk, Niet-leden betalen vier euro per persoon.