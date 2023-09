Om de militaire operatie Market Garden tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken, vlogen zaterdag diverse vliegtuigen laag over Boxtel en Gemonde. Op andere plekken sprongen er ook parachutisten uit.

Legerkisten vliegen laag over Gemonds oorlogsmonument

19 minuten geleden

Operatie Market Garden ging 79 jaar geleden van start. Een week later stortte op De Schoonberg in Gemonde een Amerikaans transportvliegtuig neer, uit de lucht gehaald door Duits afweergeschut. Zaterdagochtend vlogen diverse legerkisten laag over de plek om de gevallen soldaten te herdenken.

Leden van de werkgroep Bevrijding Gemonde togen zaterdagochtend speciaal naar de herdenkingsplek aan De Schoonberg om de vliegtuigen te aanschouwen. Onder wie Wim Verhoeven en Willem van der Steen, die onderzoek hebben gedaan naar de crash van het Amerikaanse toestel en de inzittenden.

BUZZ JOB MIKE

Tijdens operatie Market Garden werden 6.320 vliegtuigen ingezet, waarbij er ook een deel over Boxtel en Gemonde kwam. Op zaterdag 23 september 1944 stortte het Amerikaanse transportvliegtuig neer bij De Schoonberg in Gemonde. Het ging om een C-47A Skytrain, bijnaam Buzz Job Mike en behoorde tot de 99th Troop Carrier Squadron. De kist was op weg om een zweefvliegtuig met zwaar materiaal voor de Amerikaansen 82e Airborne Divisie af te leveren op de luchtlandingszone bij Overasselt-Grave. Duits luchtafweergeschut schoot het toestel echter uit de lucht bij Gemonde. Twee van de vijf bemanningsleden kwamen bij de crash om het leven, de andere drie sprongen tijdig uit het vliegtuig, maar werden door de Duitsers gevangen genomen en naar een kamp in Polen afgevoerd.

In 2019 werd op de plek van de crash in Gemonde een monument onthuld, in de vorm van een plaquette met alle namen van de vijf bemanningsleden en een informatiebord.

LUCHT EN LAND

Op diverse plekken in de regio werd stilgestaan bij de grootse militaire operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, die zaterdag 79 jaar geleden van start ging. Via een luchtlandingsoperatie (Market) en een grondoffensief (Garden) rukten de geallieerde soldaten vanuit België naar het IJsselmeer op. Dit zou de Duitse troepen in West-Nederland isoleren.

Tenminste, dat was de bedoeling, want de militairen stuitten op hevig verzet van de Duitsers. De operatie daardoor mislukte grotendeels, maar zorgde er wel voor dat de frontlinie van de Belgisch-Nederlandse grens opschoof naar Nijmegen.

OEFENING

De vliegtuigen, veelal C-130’s transportkisten, die zaterdagochtend over kwamen, brachten niet alleen een eerbetoon aan de gevallen soldaten in de Tweede Wereldoorlog. De actie was tevens de afsluiting van een internationale parachutistenoefening genaamd Falcon Leap. Hier namen zo’n achthonderd militairen uit elf landen aan deel, veelal dus parachutisten. Zij landden vooral op de Ginkelse Heide bij Ede en herdachten daarmee alle tijdens Market Garden gestorven militairen.