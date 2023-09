Tijdens de determinatiedag in Liempde bekijken experts of deze appel een historisch fruitras is of een 'gewone'.

Zoektocht naar nieuwe ‘Pater van den Elsen’-appel

27 minuten geleden

Het Nederlands Fruit Netwerk en Brabants Landschap houden zondag 24 september een zoektocht naar zeldzame fruitrassen. Dit vindt plaats bij het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef 2 in Liempde tijdens de Brabantse fruit-determinatiedag.

In het verleden kende Brabant een grote variëteit aan appels, peren, pruimen en kersen met namen als Lombarts Calville, Pater van den Elsen, Mierlosche Zwarte en Udense Spaanse. Veel van deze historische fruitrassen zijn verdwenen of worden met uitsterven bedreigd. Het Nederlandse Fruit Netwerk wil de bomen graag weer terugzien in het landschap.

In samenwerking met de genenbank van de Wageningen Universiteit zijn de afgelopen jaren al veel oorspronkelijke appelsoorten opgespoord en geplant. Na een zoektocht door diverse provincies is 24 september Brabant aan de beurt.

KUNST & KITSCH

Iedereen die thuis nog een oude fruitboom heeft staan, kan vijf tot tien gave, rijpe vruchten hiervan meenemen naar de determinatiedag in Liempde. Een team van deskundigen achterhaalt dan de naam van het ras. Zeg maar een soort Tussen Kunst & Kitsch voor fruit.

Tijdens de determinatiedag geven de snoeiers van de Hoogstambrigade Het Groene Woud advies over het onderhoud van de bijzondere bomen. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn de deskundigen aanwezig. Tevens is het infopunt in het Groot Duijfhuis geopend.