‘Hoog tijd dat Duits Lijntje monument wordt’

De drie leden van de spoorwerkgroep, van links naar rechts Jos Mandos, Gerard Buiks en Dik Bol, van Heemkunde Boxtel dromen van een treinreis naar Vlissingen en boottocht naar London. Het traject waar het Duits Lijntje onderdeel van was. In gedachten zitten ze in de treincoupé, met de stoelen tegenover elkaar.

Foto: Hans van Doorn.