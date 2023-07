150 jaar Duits Lijntje: Britse aannemer met financiële problemen

Het Duits Lijntje, de spoorweg die ooit Boxtel met Goch verbond, bestaat in juli 150 jaar. In een serie artikelen behandelen Jos Mandos en Sander Leemans van Heemkunde Boxtel de aanloop naar de opening in 1873. Deze week: de hobbels tijdens de aanleg.

Voor de bouw van de spoorlijn tussen Boxtel en Goch ging de directie van de Noord-Brabantsch Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS) in zee met een Engelse aannemer: Sharpe Sons & Henderson. De keuze voor een Engelse firma lag in die tijd voor de hand, omdat in Groot-Brittannië veel ervaring was met het aanleggen van spoorlijnen. Dat land liep voorop in de industriële revolutie.

TE MOOI OM WAAR TE ZIJN

Sharpe was de laagste inschrijver op de aanbesteding én hij nam deel in de maatschappij met een aandelenkoop van enkele miljoenen. Het was bijna te mooi om waar te zijn. Op 23 augustus 1869 werden de werkzaamheden dan ook aan hem gegund.

Al snel bleek deze aannemer echter in financiële problemen te zitten, onder andere door een zwaar verliesgevend spoorproject in Brazilië. Er ontstonden daardoor conflicten met leveranciers en onderaannemers. Die wilden pas leveren als de NBDS zich garant stelde, of als er contant werd betaald.

Er werden geen noemenswaardige werkzaamheden verricht en daar werden de arbeiders niet of slecht voor betaald. Hierdoor ontstonden arbeidsonrusten, waarbij in Heijen opzichters van de aannemer werden gemolesteerd.

Ook waren er grote problemen met de financiën van de spoorwegmaatschappij zelf, waar we in een volgend artikel uitgebreider op terugkomen.

De bouw van de spoorweg, met als belangrijkste object de Maasbrug in Gennep, kwam al met al niet echt los. Er waren ook problemen met grondverwerving, ook omdat op diverse plaatsen onteigeningsprocedures moesten worden gevoerd, zie het voorbeeld hierna.

CONTRACTWIJZIGING

In juni 1871 werd een wijziging in het contract met de aannemer doorgevoerd: de NBDS zou de bouw van de stations en technische gebouwen ter waarde van 317.550 gulden in eigen beheer gaan uitvoeren.

De aannemer bleef ook in gebreke bij de bouw van de Maasbrug in Gennep. Dit zeer omvangrijke en kostbare werk was natuurlijk essentieel voor de realisatie van de spoorlijn. Op 23 augustus 1871 kwam een gerechtsdeurwaarder op het kantoor van Sharpe in Gennep, waar de aannemer werd geconfronteerd met een ingebrekestelling; het contract tussen maatschappij en aannemer werd ontbonden.

Natuurlijk volgden juridische procedures. Als uitkomst daarvan zou Sharpe, onder directie van de NBDS, de lijn tussen Boxtel en Uden gaan aanleggen. Eind 1871 meldde de maatschappij, dat het baanlichaam van Boxtel naar Uden voor 47 procent gereed was.

OPVIJZELEN

Men probeerde het slechter wordende imago van de NBDS op te vijzelen door aan eerstesteenleggingen veel aandacht te geven, zoals op 4 april 1872 bij het plaatsen van eerste steen voor de brug over de Zuid-Willemsvaart in Veghel. Het was toch nog heel bijzonder, zeker naar de hedendaagse normen, dat toch al op 15 juli 1873 de spoorlijn tussen Boxtel en Goch in exploitatie kon worden genomen.