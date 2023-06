In het kader van het 150-jarig bestaan van het Duits Lijntje vertellen Jos Mandos en Sander Leemans in een aantal afleveringen over het ontstaan van deze spoorroute door Boxtel.

150 jaar Duits Lijntje: ‘Lucratieve spoorweg via Boxtel’

1 uur geleden

Het Duits Lijntje, de spoorweg die Boxtel verbond met het Duitse Wesel, bestaat in juli 150 jaar. In drie artikelen behandelen Jos Mandos en Sander Leemans van Heemkunde Boxtel de aanloop naar de opening in 1873. Deze week: het bestaansrecht.

Tussen 1860 en 1870 werden er overal in Nederland spoorwegen aangelegd. Zo ook bij Boxtel: binnen drie jaar had het dorp verbindingen met Tilburg, Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch. Zowel de rails aanleggen als het gebruik ervan waren duur. De spoorwegmaatschappijen aasden dan ook op het lucratieve en prestigieuze vervoer van internationale post en reizigers.

SNELLER

De Boxtelse rechter A.H. Verster en de Rotterdamse notaris W.H. van Meukeren zagen dat een nieuwe lijn tussen Boxtel en het Duitse Wesel de snelste route van Londen (Engeland), via Vlissingen, naar Berlijn/Hamburg zou opleveren. De alternatieven waren simpelweg veel langer: via Hoek van Holland had een veel langere, trage, bootreis, en via Oostende moest men via Luik en Keulen, wat een aardige omweg was.

De Staatsspoorwegen (voorloper NS) hadden weliswaar een eigen route via Boxtel, Venlo en Krefeld. Maar die was niet alleen honderd kilometer langer, in Krefeld moesten de posttreinen ook nog eens keren, wat nog meer tijd kostte.

Verster en Van Meukeren vroegen een concessie aan. Deze werd verleend in 1869, nadat ze de minister van Oorlog hadden overtuigd van de noodzaak van een spoorlijn recht naar Wesel, de grootste garnizoensstad van Pruisen. Zo werd de Noord-Brabantsch Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS) opgericht om de spoorlijn van Boxtel naar Wesel aan te leggen en te exploiteren.

CONCURRENTIE

De strijd om het internationale post- en reizigersvervoer heeft zowat alle aspecten van de NBDS beïnvloed; het lokale vervoer kon geen spoorlijn rechtvaardigen. De relatie tussen de NBDS en de Staatsspoorwegen was door de concurrentiepositie vanaf het begin erg gespannen. Maar deze verbeterde wat doordat de twee partijen moesten samenwerken om te kunnen concurreren met de Hoek-van-Hollandroute van de HSM en de Oostende-route.

DUBBEL SPOOR

Aanvankelijk was het Duits Lijntje enkelsporig. Echter, door veranderingen in de dienstregelingen kwamen kruisingen tussen tegemoetkomende sneltreinen steeds verder naar het oosten te liggen. Steeds meer delen werden daardoor verdubbeld.

Uiteindelijk leidde de afhankelijkheid van het post- en personenvervoer ook het einde van de NBDS in. Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog viel het verkeer over langere afstanden tijdelijk weg. De NBDS ging uiteindelijk failliet.

Met de Belgische bezetting van het Roergebied tijdens WOI verdwenen de internationale sneltreinen definitief tussen Boxtel en Wesel.