Tijdens het CARE-weekend in 2022 werden op diverse locaties in het centrum van Boxtel putjes gegraven om zo de geschiedenis van die plek te kunnen achterhalen. Op 17 juni worden de resultaten gepresenteerd.

Resultaten archeologieproject CARE binnenkort te zien in Oertijdmuseum

18 minuten geleden

Een klein stukje bruin glas staat zaterdag 17 juni centraal tijdens de Boxtelse archeologiedag in het Oertijdmuseum. Die dag presenteren CARE en de vrijwilligers van de archeologiewerkgroep van Heemkunde Boxtel de resultaten van het putjesproject dat vorig jaar werd gehouden.

Het is niet zomaar een stukje glas dat is gevonden. Het gaat namelijk om een schakel van een armband afkomstig uit de La Tène-periode. Dat is de late ijzertijd tussen 450 en 100 voor Christus. De vondst werd gedaan in de tuin van de Boxtelse kunstenares Marieke Schellekens. Zij woont aan de Molenstraat, vlak bij de Zwaanse brug. De kunstenares heeft zich laten inspireren door het stukje. Ook de door haar gemaakte objecten worden 17 juni tentoongesteld.

DETERMINEREN

Het CARE-project vond vorig jaar mei plaats. Inwoners van het centrum van Boxtel gingen daarbij op zoek naar sporen uit het verleden in putjes van een kubieke meter. Ze maakten zo op een laagdrempelige manier kennis met archeologie. Er werd in twee dagen tijd meer dan tweehonderd kilo aan scherven, botjes en bewerkte stenen gevonden. De deelnemers hebben die vondsten het afgelopen jaar gedetermineerd met behulp van professionals.

Naast de mini-expositie worden tijdens de archeologiedag in het Oertijdmuseum tussen 10.30 en 13.00 uur ook presentaties gegeven over het CARE-project. Zo geven archeoloog Johan Verspay en heemkundigen Dik Bol en Carlo Spee uitleg over de vondsten en de manier van werken. Er is ook een film te zien van de CARE-dagen.