Bronzen ‘pluim’ dit jaar naar Oertijdmuseum

do 16 mrt., 21:00

De jaarlijkse heemkundepluim is donderdagavond uitgereikt aan het Oertijdmuseum. Directeur René Fraaije nam de wisseltrofee van Heemkunde Boxtel trots in ontvangst. Heemkundelid Hanneke van der Eerden werd verrast met onderscheiding van Brabants Heem.

Het Oertijdmuseum heeft volgens het juryrapport een grote educatieve waarde. Daarnaast is de toeristische attractie aan de Bosscheweg er in geslaagd om ‘op speelse wijze jeugd te interesseren voor het verleden’. De jury vindt het bijzonder dat niet alleen de dinosaurussen, mammoeten en sabeltandtijgers die in het oertijdbos staan opgesteld tot de verbeelding spreken, maar ook de sporen en resten in de bodem die in de gebouwen zijn te vinden. ,,De belangstellenden daarvoor komen niet alleen uit Boxtel, maar ook van ver daarbuiten, gelet op de vele bussen op het drukke parkeerterrein”, aldus de jury.

ARCHEOHOTSPOT

Een ander positief aspect dat de jury in de beoordeling heeft meegenomen is het feit dat het Oertijdmuseum expertise, ondersteuning en huisvesting biedt aan de Boxtelse ArcheoHotspot. Deze werkgroep is in 2017 op initiatief van het museum en de werkgroep Archeologie van Heemkunde Boxtel tot stand gekomen. Inmiddels maken ook leden van de erfgoedvereniging Kèk Liemt hier deel van uit. Bij de ArcheoHotspot kan iedereen op een laagdrempelige manier kennis komen maken met archeologie. Vondsten worden er ter plekke bekeken en iedereen kan meehelpen. Zo droeg de werkgroep ook bij aan het putjesproject van Care, waarbij inwoners zelf naar sporen uit het verleden mochten zoeken.

,,Door alle activiteiten heeft het Oertijdmuseum de belangstelling voor ons verleden vergroot en Boxtel op een positieve manier op de kaart gezet”, aldus de jury van de heemkundepluim.

VOORGANGERS

De wisseltrofee wordt sinds 2015 jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die een grote bijdrage hebben geleverd aan het in stand houden van de Boxtelse geschiedenis. Eerdere winnaars van de Heemkundepluim waren Nijs van Hekezen en Bibi van der Veen (restauratie Villa Catharina), pater Hans de Visser (auteur lokale historie), Bernard Vekemans (Wasch- en Strijkmuseum), Jan Swinkels (exposities lokale historie), de ‘echte doeners’ van de Heilig Bloedstichting en het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris. In de coronaperiode is er geen uitreiking geweest.

INSIGNE BRABANTS HEEM

Tijdens de jaarvergadering werd nog een onderscheiding uitgereikt. Hanneke van der Eerden kreeg het zilveren draaginsigne van Brabants Heem, de overkoepelende organisatie van heemkundekringen. Regiovoorzitter Otte Strouken speldde het kleinood op vanwege haar vele verdiensten voor Heemkunde Boxtel. Van der Eerden was 25 jaar secretaris en organiseerde veel lezingen en excursies. Ook schreef ze diverse artikelen en brochures. Omdat ze bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) werkte, was ze tevens een vraagbaak voor veel leden. Ook nu is ze nog actief voor Heemkunde Boxtel en voert ze de eindredactie bij de uitgifte van boeken en is redacteur van de Boxtel Kroniek.