Lezing over ‘een dagelijks leven in ontugt’

17 minuten geleden

Het Vrouwengilde Boxtel houdt dinsdag 31 januari een lezing in gemeenschapshuis De Walnoot. Deze wordt gegeven door Jos Wassink en gaat over zijn boek over prostitutie in Den Bosch in de 18e en 19e eeuw.

Wassink gaat in zijn lezing niet alleen in op de organisatie van de prostitutie van twee eeuwen terug, maar belicht ook de maatschappelijk achtergrond van de vrouwen die erin werkzaam waren. Hij geeft een inkijkje in het dagelijks leven in de bordelen. Voor een omvangrijk deel van de Bossche bevolking waren armoede en ellende verweven met criminaliteit en prostitutie.

De lezing begint om 10.00 uur in De Walnoot aan het Reginahof. De entree is voor leden gratis. Introducees betalen 6 euro. Meer informatie op: www.vrouwengildeboxtel.nl.