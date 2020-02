Het Rode Kruis verrast trouwe collectevrijwilliger

Op de foto: Tonnie van der Linden (midden) uit Liempde werd maandag in de bloemen gezet. Na 25 jaar stopt zij als vrijwilligster voor het Rode Kruis. (Foto: Albert Stolwijk).

Een kwarteeuw lang organiseerde Tonny van der Linden in Liempde de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor Het Rode Kruis. Tijdens een lunch in restaurant De Rechter werd zij maandag 'overvallen' en gehuldigd.

,,Bijna twee jaar geleden gaf Tonny aan dat het geen zin meer had dat ik haar probeerde over te halen om toch weer in Liempde de Rode Kruis-collecte te organiseren", grinnikt Wieke Doevendans van de afdeling Boxtel-Liempde. ,,25 jaar vond ze een mooi getal om het stokje over te dragen aan een opvolger." Samen met districtsbestuurder Fred Tijssen verraste zij maandagmiddag Van der Linden tijdens een lunch die dochter Conny organiseerde. Daarbij ontving Van der Linden een speldje, een oorkonde en een fraaie ruiker bloemen.

Vanaf 1993 heeft de Liempdse haar best gedaan om collectanten te werven en ze zodanig in te delen dat in zoveel mogelijk straten van haar woonplaats kon worden aangebeld voor een donatie. Zij wist niet alleen vrijwilligers te werven, maar ook lang te behouden.

PERFECTE ORGANISATIE

In de negen jaar dat zij collecte-coördinator van de plaatselijke afdeling is, merkte Doevendans dat Van der Linden zo haar eigen manier van werken had. ,,Ik hoefde me nergens zorgen over te maken want het werd perfect georganiseerd: gewoon wat briefpapier bezorgen, de verzegelde bussen en identiteitsbewijzen en het kwam voor elkaar. Het meest plezierige gebeurde op de maandagochtend na de collecteweek. Het huis van Tonny werd dan letterlijk opengezet. De collectanten werden hartelijk ontvangen en getrakteerd op koffie en koek. Een zeer levendig geheel waarbij teruggekeken werd op de collecteweek en vooral ook nieuwtjes werden uitgewisseld. Het geld werd geteld en ter plekke kreeg de collectant de opbrengst te horen. Tonny was een perfecte gastvrouw.."

Van der Linden was niet alleen 25 jaar wijkcoördinator van de collecte in Liempde, maar zat ook een tijdlang in het afdelingsbestuur en het algemeen bestuur van Het Rode Kruis. Bovendien coördineerde ze de werving van vrijwilligers en sociale activiteiten. Voorts hield ze zich bezig met de vrijwilligersadministratie.

