Het Bewaarde Land zoekt 'wachters'

Drie heerlijke speelse, spannende maar vooral erg leerzame dagen in Het Bewaarde Land. Dat hebben veel kinderen uit Boxtel al beleefd in groep 5 van de basisschool. Met de hele klas op avontuur naar de Kampina waarbij je al je zintuigen gebruikt, beestjes zoekt en in bomen klimt. Een onvergetelijke ervaring voor de kinderen. Ook in 2018 worden weer veel klassen uit Boxtel en de rest van Brabant ontvangen. Dat lukt alleen als genoeg vrijwillige 'wachters' worden gevonden om de kinderen te begeleiden.

Wie ervaring heeft in het begeleiden van kinderen en zijn of haar liefde voor de natuur met de jeugd wil delen, is welkom als vrijwilliger. Het Bewaarde Land is een natuurbelevingsproject van het IVN. Wachters maken kinderen op speelse wijze vertrouwd met de natuur. In bomen klimmen, hutten bouwen, kruiden en bessen eten, allerlei planten en dieren leren kennen, sluipspelletjes doen en nog veel meer.

Vrijdag 31 augustus vindt een opleidingsdag plaats. Die bestaat uit een intensieve training op de Bewaarde Landlocatie in Rosmalen, gevolgd door een stage als hulpwachter bij een ervaren wachter. Na de opleiding bepalen wachters zelf hoe vaak ze een groepje kinderen willen begeleiden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.hetbewaardeland.nl of door contact op te nemen met Pauline van der Vaart via telefoonnummer 06-12 68 11 15 of e-mail: p.van.der.vaart@ivn.nl. (Foto: IVN natuureducatie).