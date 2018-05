Heilig Bloedprocessie trekt niet uit

Op de foto: Vrijwilligers ruimden de kostuums op nadat duidelijk werd dat de Heilig Bloedprocessie niet uittrok. (Foto: Annelieke van der Linden).

Iets voor 15.00 uur, toen de meeste deelnemers zich op het terrein van mbo-school SintLucas verzamelden, trok een fikse regenbui over Boxtel. Terwijl iedereen zijn kostuum tegen de regendruppels probeerde te beschermen, trok het bestuur van de Heilig Bloedstichting zich terug om een beslissing te nemen. Een kwartier later werd duidelijk dat de processie voor de derde keer in vier jaar werd afgelast.

Teleurgesteld kleedden de deelnemers zich weer om en verzamelden ze zich op het schoolplein van de Sint-Petrusschool om nog even na te praten. Een klein gedeelte van de mensen mocht het kostuum nog even aanhouden; zij werden om 15.30 uur verwacht bij de slotplechtigheid in de Sint-Petrusbasiliek, die een uur eerder van start ging.

Maria Boleij van de Heilig Bloedstichting gaf aan dat het 'een hartstikke moeilijke beslissing' was. ,,Natuurlijk had ik het liefst tegen de mensen gezegd: we lopen alsnog uit. Zeker voor de kleintjes. Zij verheugen zich er jaarlijks zó erg op om mee te doen. De bui kwam echter op een verkeerd moment, waardoor er waarschijnlijk weinig toeschouwers langs de straten zouden staan. En we krijgen de kostuums amper droog als die eenmaal nat is geweest. Het liefst zou ik even willen vloeken, maar het is niet anders..."