Heemkunde onderzoekt bodemvondsten

Op de foto: Na een dramatische brand in december 2005 duurde het enkele jaren voordat café De Kom opnieuw werd opgebouwd. (Foto: Albert Stolwijk, 2013).

Heemkunde Boxtel identificeert zaterdag 3 februari in de ArcheoHotspot van het Oertijdmuseum aan de Bosscheweg tussen 10.00 en 13.00 uur de bodemvondsten die werden opgegraven bij café De Kom.

De kroeg aan de Stationsstraat ging eind 2005 ter ziele na een dramatische brand. Het pand werd later herbouwd, maar voordat het zover was werd de grond afgegraven en heeft de archeologiewerkgroep allerlei scherven, met name aardewerk, gevonden.

Tijdens het identificeren wordt onder meer bepaald uit welke periode de scherven komen. Alles wordt gefotografeerd, genummerd en digitaal vastgelegd. Iedereen is daarbij uitgenodigd om te komen helpen. Ook kunnen zelf meegebracht vondsten geïdentificeerd worden.