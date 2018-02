Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Hartstochtelijke kamermuziek van Kwintet Vijf! in protestantse kerk

Kwintet Vijf! speelt vanmiddag, zaterdag 27 januari in de concertserie Klassiek in de Kerken. Het optreden vindt plaats in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat 18 in Boxtel. Het ensemble telt vijf vrouwen; zij bespelen fluit, viool, hobo, fagot en harp.

Onder de titel 'Met hart en ziel' klinkt sfeervolle kamermuziek uit het Franse impressionisme afgewisseld met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse passie en emotie. Het concert duurt van 16.00 tot 17.00 uur zonder pauze. De toegangsprijs is 15 euro inclusief drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 10 euro. Reserveren is aanbevolen: reserveren@klassiekindekerken.nl. Het volgende concert in de serie vindt plaats op zaterdag 3 maart, eveneens om 16.00 uur.

(Foto: Anouschka Hendriks- van den Hoogen).