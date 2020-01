Groots historisch filmepos

Op de foto: Still uit de film Daens.

In het Muziekhuis aan de Passage Riche vertoont FilmPodiumScopia maandag 20 januari de film Daens. Deze rolprent is een verfilming van het boek Pieter Daens, van Louis Paul Boon. Jos Vervoort geeft een inleiding.

Het verhaal speelt zich af in de beginjaren van de negentiende eeuw en gaat over priester Adolf Daens die in de Belgische plaats Aalst sterk betrokken is bij de lokale textielarbeiders. Hij komt op voor deze armen en verzet zich tegen de erbarmelijke omstandigheden waaronder zij moeten werken. Eerst vanaf de kansel, later ook in de volksvertegenwoordiging.

Daarmee komt Daens in conflict met de katholieke kerk, die met lede ogen aanziet hoe hij het symbool wordt van de vrijheidsstrijd van de arbeiders. Middels een web van intriges wordt Daens bij het Vaticaan op het matje geroepen. De priester staat voor de keuze: aftreden als volksvertegenwoordiger óf ontheffing uit het priesterambt.

Kaartjes voor de film over de Belgische priester en volksvertegenwoordiger, die om 20.15 uur begint, kosten 7,50 euro aan de deur en 8,50 euro in de voorverkoop bij Hebbes (Markt) en Marimba (Van Beekstraat).