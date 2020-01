Groene Handdruk voor Licht op Groen voor Kwetsbaarheid

Wethouder Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel reikte maandag een Groene Handdruk uit aan Diny Stolvoort van Stichting Licht op Groen voor Kwetsbaarheid. De handdruk werd symbolisch in ontvangst genomen door mevrouw Van Asveldt-van Drunen. De uitreiking vond plaats bij verpleeghuis Liduina van zorggroep Elde, waar de stichting een dementievriendelijke wandeltuin realiseerde. De uitgereikte Groene Handdruk bestaat uit een partij bloembollen ter waarde van vijfhonderd euro.

Door herinrichting van de buitenruimte achter verzorgingshuis Liduina van Zorggroep Elde in Boxtel is een wandeltuin gecreeërd, die ouderen met dementie in staat stelt de natuur te beleven. Er is een bijvriendelijke en bloemrijke tuin aangelegd door het planten van bloembollen, hoogstam-fruitbomen en gemengde struiken. Het initiatief stelt de bewoners en hun begeleiders in staat meer bezig te zijn met de natuur. Het project is onderdeel van een groter project, gericht op bevordering van participatie van mensen met een beperking via rolstoelvriendelijke paden naar het centrum van Boxtel en Selissenwal.

Foto: Ellen Zaadnoordijk.