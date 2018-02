Gezellig carnavalsfeest op scholen

Optochten door de wijken en lekker hossen: op de basisscholen in de gemeente Boxtel werd vrijdag het carnavalsfeest uitbundig gevierd. Zoals bij basisschool De Vorsenpoel in de wijk Oost.

,,Het is nog vroeg, maar we gaan zo'n groot feest vieren dat de hele wijk wakker wordt." Met deze woorden opende directeur Silvo Steenkamer vrijdag het carnavalsfeest op basisschool De Vorsenpoel. Deze belofte maakte hij meer dan waar. Dit was mede te danken aan een spetterend optreden van zanger Jordy van den Boer.

De Boxtelse entertainer bracht alle kinderen en leerkrachten in beweging met swingende feestnummers als 'Sta op, sta op'. Tijd om bij te komen van het gehos, hadden de leerlingen niet, want kort daarna trokken zij met hun schoolgenootjes in een carnavaleske parade door de wijk. ,,We lopen elk jaar een eigen optocht en maken hierbij gebruik van het thema van de Kleine Eendentrek. Dit jaar is dit 'Inde toekomst'", aldus Steenkamer. ,,We doen ook aan de kinderoptocht zelf mee hoor, maar vandaag kunnen de leerlingen alvast een keer oefenen. Zo ziet iedereen wat de carnavalswerkgroep in elkaar gezet heeft, ook de ouders en kinderen die er tijdens de Kleine Eendentrek niet bij zijn." (Foto: Peter de Koning).