Gemonde gaat los zorgt dat het tentdak eraf gaat

De grond staat bijna op schudden en het festijn staat in de startblokken. Tentfeest Gemonde gaat los staat zaterdag 14 en zondag 15 september op de rol.

Tijdens Zotte Zaterdag betreden René Schuurmans, zanger Kafke en feest-dj Drace het podium. Op Foute Zondag vermaken dj Crew on Tour, Danny Panadero en Kapalone het publiek.

Het muziekfestijn is in een tent vlakbij gildeaccommodatie Datmunda. Kaartjes voor zaterdag of zondag kosten respectievelijk vijftien en tien euro. Voor een passe-partout betaalt de bezoeker twintig euro. Tickets zijn verkrijgbaar bij cafetaria 't Lambertje, Sint-Lambertusweg 99 in Gemonde en kunnen online besteld worden via www.gemondegaatlos.nl. Het tentfeest is voor bezoekers van achttien jaar en ouder. Zaterdag duurt Gemonde Gaat Los van 19.30 tot 01.00 uur, zondag van 14.00 tot 21.00 uur.

Foto: Peter de Koning, 2018