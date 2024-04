Lapwerk nodig in de Nieuwstraat na matig herstelwerk nutsbedrijven

In onder andere Liempde klinkt kritiek op de manier waarop nutsbedrijven straatwerk terug laten leggen na een klus, onder andere in de Nieuwstraat. Middels het vrijwilligersproject Rolstoelvriendelijk Liempde werd tot 2021 juist flink werk gemaakt om stoepen te verbeteren.

Nutsbedrijven moesten in Liempde de afgelopen jaren diverse keren de weg openbreken voor werkzaamheden. Daarbij is het niet altijd gelukt om het straatwerk optimaal terug te leggen. Via compensatiegelden laat gemeente Boxtel verschillende plekken in de Nieuwstraat herstellen.