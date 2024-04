Cliëntondersteuners hebben hun certificaat en kunnen aan de slag

Inwoners van de gemeente Boxtel die met vragen zitten rondom zorg, zelfstandig wonen, onderwijs, jeugdhulp en dergelijke kunnen de hulp van gecertificeerde vrijwilligers inschakelen. Deze zogeheten onafhankelijke cliëntondersteuners rondden eergisteren hun opleiding af.

Het gaat in Boxtel om vijf vrijwilligers die niet verbonden zijn aan de gemeente of een zorgorganisatie. Hun bijstand is gratis. Ze geven advies, helpen mensen die zorg nodig hebben op weg naar de juiste instanties en bieden een luisterend oor. Om hen de benodigde kennis en vaardigheden te verschaffen, volgden ze een cursus bij MEE De Meent en Zorgbelang. Donderdag kregen ze in Den Durpsherd in Berlicum het bijbehorende certificaat.

Ook vanuit Sint-Michielsgestel doorliepen cliëntondersteuners de leergang. Vandaar dat namens die gemeente wethouder Peter Raaijmakers aanwezig was bij de certificering. Wethouder Wim van der Zanden vertegenwoordigde Boxtel: ,,Mooi om te zien hoeveel kennis en kunde er in onze gemeenschap zit. Dan is het nog extra mooi dat deze betrokken mensen een luisterend oor willen zijn voor de medemens.”

INSCHAKELEN

In de gemeente Boxtel biedt zorgorganisatie MEE De Meent betaalde cliëntondersteuning aan en de seniorenvereniging onbetaalde. Op www.boxtel.nl/oco is nadere informatie hierover te vinden. Wie een cliëntondersteuner in wil schakelen, kan contact opnemen met loket Wegwijs of welzijnsorganisatie ContourdeTwern via ocoboxtel@contourdetwern.nl of via telefoonnummer (0411) 655 899.