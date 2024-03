Onduidelijk of Boxtel baat heeft bij opvang Gestel

44 minuten geleden

De gemeente Sint-Michielsgestel vangt zestien Oekraïners meer op dan het Rijk vraagt. Of dit invloed heeft op het aantal vluchtelingen dat Boxtel onderdak moet bieden, is nog onduidelijk.

Het leegstaande gebouw De Schakel op het voormalige Kentalis-terrein in Sint-Michielsgestel wordt in gereedheid gebracht om maximaal zeventig Oekraïners te huisvesten. Sint-Michielsgestel huurt het gebouw minstens twee jaar. De Boxtelse buurgemeente kreeg van het Rijk de opdracht 54 extra plekken voor Oekraïners beschikbaar te stellen en vangt nu zelfs zestien mensen extra op. Of dat iets voor Boxtel betekent, kon wethouder Mariëlle van Alphen vorige week nog niet te zeggen. ,,We moeten hier eerst over in gesprek met Sint-Michielsgestel.”