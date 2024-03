Onduidelijkheid over toekomstige begeleiding Oekraïners

Op verschillende locaties in Boxtel wonen tijdelijk Oekraïners. Zij krijgen hulp en ondersteuning van welzijnsorganisatie ContourdeTwern, in opdracht van de gemeente. Per 1 april loopt dit contract af en het wordt niet verlengd. Boxtel gaat de begeleiding anders invullen. Hoe dat gaat gebeuren, is nu nog onduidelijk.