Rioleringsklus in Liempde op de valreep geannuleerd

57 minuten geleden

Diverse omwonenden en ondernemers in Liempde waren dinsdagavond in lichte paniek. De gemeente Boxtel communiceerde dat de Boxtelseweg en Nieuwstraat in beide richtingen woensdagochtend zou worden afgesloten wegens een spoedklus aan het riool. Op het laatste moment werd de operatie echter geannuleerd en opgeschoven naar een later moment.

Volgens bronnen uit de omgeving is er nabij de kruising van de Boxtelseweg en de Nieuwstraat met de Kapelweg al verschillende keren een zinkgat ontstaan in het wegdek. De oorzaak daarvan is de hoge grondwaterstand. Als gevolg van die verzakking is er ook een defect aan de riolering ontstaan dat zo snel mogelijk moet worden verholpen.

De Boxtelseweg en de Nieuwstraat in Liempde zouden vanaf woensdagochtend in beide richtingen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en donderdag einde middag weer open gaan.

Nadat de gemeente communiceerde dat de weg zou worden afgesloten en Brabants Centrum deze informatie deelde in haar nieuwsapp, waren diverse ondernemers en omwonenden onaangenaam verrast. Aan de route liggen onder meer de supermarkt, huisartsenpraktijk, een uitvaartcentrum en diverse andere zaken.

De klus werd echter gisteravond op het laatste moment opgeschort, liet een woordvoerder van de gemeente rond het middaguur weten. Dit komt eveneens door de hoge grondwaterstand. ,,Als we de klus nu zouden uitvoeren, zouden we ook met bronbemaling moeten werken om het water weg te pompen. Daardoor wordt de klus veel ingrijpender dan als we wachten tot het grondwater gezakt is”, aldus de woordvoerder.

Voorlopig wordt het euvel in het wegdek provisorisch opgelost. Wanneer de werkzaamheden wel van start kunnen gaan, is afhankelijk van het zakkende peil. Dit wordt gecommuniceerd zodra er duidelijkheid over is, aldus de gemeente.