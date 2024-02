Boxtel maakt bezwaar tegen plannen Defensie

za 24 feb, 08:56

Defensie wil vanwege de huidige conflicten in de wereld meer ruimte om te oefenen en meer straaljagers en helikopters laten vliegen. Daar krijgen ook Boxtelaren mogelijk last van, vandaar dat de gemeente bezwaar heeft aangetekend.

Zowel via een eigen brief als door ondertekening van een gezamenlijke zienswijze met gemeenten rond Eindhoven Airport, laat Boxtel van zich horen. Het college van B en W wijst op de risico’s van trillingen van straaljagers voor bedrijven als het datacenter Rabobank Nederland en vraagt de effecten van straaljagers en laagvliegende helikopters mee te nemen in de milieueffectrapportage. Daarbij is te denken aan geluid, invloed op de natuur en de gezondheid van inwoners.

Ook vreest het dagelijks bestuur dat de wensen van Defensie toekomstige woningbouw in de weg staan.