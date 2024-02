Kinderkopjes sieren rotonde Dukaat

De eerste kasseien sieren de inrichting van rotonde Dukaat. De werkzaamheden aan het verkeerspunt én een deel van de Bosscheweg richting De Oude Ketting zijn volgens planning eind maart af. Intussen is de blik gericht op het volgende deel, dat nabij het eetcafé inclusief rotonde: in augustus 2025 moet daar de schop in de grond.