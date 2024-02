Dennenoord: Boxtel opnieuw in overleg met provincie over ‘bos-chalets’

De gemeente Boxtel gaat door informatie uit een onderzoek van Brabants Centrum opnieuw in overleg met de provincie over recreatiepark Dennenoord. Daar zijn dertien bewoners gedupeerd doordat hun percelen (deels) niet op recreatiegrond maar in bosgebied zouden liggen. Maar de vork lijkt anders in de steel te zitten, tonen oude plattegronden aan...