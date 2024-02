Boxtel overlegt met regio over extra asielopvang

De opvanglocatie op landgoed Velder werd in november 2022 klaargemaakt voor gebruik. Een crisisnoodopvang zal er niet opnieuw verschijnen, al moeten Brabantse gemeenten en provincie door de Spreidingswet zorgen voor 14.689 extra opvangplekken zorgen.

Het is nog onzeker of en zo ja, hoeveel asielzoekers Boxtel extra moet opvangen. Ook in de regio Noordoost-Brabant moeten de aantallen nog worden verdeeld. Als de plekken naar rato moeten worden gerealiseerd, moet de gemeente voor 192 bedden extra zorgen.