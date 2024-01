B & Weetjes: reconstructie Bosscheweg op schema

Ondanks alle regenval en de vorst die daarop volgde, ligt de aannemer nog op schema om het werk aan de Bosscheweg eind maart klaar te hebben. Verkeerswethouder Fred van Nistelrooij kondigt aan dat er nog van rijbaan wordt gewisseld. De reconstructie tussen rotonde Dukaat en De Oude Ketting gaat straks verder aan de kant van nieuwbouwwijk Heem van Selis. ,,Om de verandering in goede banen te leiden, zetten we verkeersregelaars in”, aldus Van Nistelrooij. Vrachtverkeer wordt nóg nadrukkelijker omgeleid via de A2. Een exacte datum van de rijbaanwissel is nog onbekend.