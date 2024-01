Tegels wippen tegen wateroverlast

Een paar weken geleden was haarscherp zichtbaar waar Boxtel onvoldoende is aangepast aan langdurige regen. In 2050 moet de gemeente verzengende hitte, plensbuien en woestijndroogte het hoofd kunnen bieden. Tijdens de in-gespreksavond van dinsdag kwam in de raadzaal aan de orde wat Boxtel de komende drie jaar wil doen om dat doel te bereiken.