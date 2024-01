Schuldhulpverlening: Boxtel en Gestel werken samen met Verder

za 20 jan, 13:00

Sinds het begin van dit jaar werken de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel samen met de organisatie Verder, voorheen Plangroep, op het gebied van schuldhulpverlening. De nieuwe partner neemt de rol van Kredietbank Nederland over.

Schuldhulpverlening kent drie stadia: intake, stabilisatie en schuldregeling. Het werk in de eerste twee fasen ligt bij de gemeenten zelf. Pas in het laatste stadium, als het gaat om praktische zaken als het opstellen van regelingen, komt Verder aan bod. Deze organisatie dient als objectieve tussenpersoon tussen schuldeisers en de inwoner die in de schulden zit.

AANBESTEDING

Boxtel en Gestel zijn de nieuwe samenwerking aangegaan omdat het contract met Kredietbank Nederland per 1 januari 2024 afliep. Een paar maanden geleden startte daarom een openbare aanbesteding en die heeft Verder gewonnen.