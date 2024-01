Deze lantaarnpaal in Boxtel-Oost brandt zoals het hoort. Op verschillende plekken in het dorp bleef het de afgelopen dagen donker.

Boxtelse straten donker door netwerkstoringen

do 18 jan, 13:32

Al een week of twee ontvangt de gemeente Boxtel diverse meldingen over straatverlichting die niet brandt. De signalen komen uit verschillende delen van het dorp. De problemen hebben te maken met de hoge grondwaterstand, meldt de gemeente.

Door het hoge waterpeil ontstaan meer netwerkstoringen dan gebruikelijk, geeft Boxtel aan. Ze kan de storingen niet zelf oplossen, dat moet de eigenaar van het net doen. Dat is Enexis. Het is nog niet bekend wanneer de storingen zijn verholpen. Tot die tijd kan het dus zijn dat hele straten zonder licht zitten. Inwoners die ontdekken dat de lantaarns in hun straat niet branden, kunnen dit melden in de Fixi-app. De gemeente stuurt de melding vervolgens door naar Enexis.