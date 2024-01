Huisvesting onderwijs kost veel meer dan Boxtel in kas heeft

Veel scholen in Boxtel moeten worden opgeknapt. Voor basisschool De Hobbendonken moet binnen vier jaar een nieuwbouwplan op tafel liggen.

Eindelijk is het er dan. En dan ook nog met instemming van alle schoolbesturen. Begin februari buigt de gemeenteraad zich over het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. Tot 2040 is liefst 90,5 miljoen aan investeringen nodig om scholen zodanig te vernieuwen dat ze weer aan de eisen van de tijd voldoen. Een bedrag waar wethouder Hans Heesen van schrikt.