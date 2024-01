‘Perspectief op verbetering onderwijshuisvesting’

wo 10 jan, 12:09

De gemeente Boxtel en de schoolbesturen hebben na intensief en constructief overleg overeenstemming over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2039 (IHP) bereikt. Er is in totaal ruim 90 miljoen euro nodig voor betere onderwijshuisvesting. Ruim de helft daarvan is nodig voor vernieuwing van de twee middelbare scholen. Dat heeft wethouder Hans Heesen (onderwijs en financiën) zojuist medegedeeld. Het IHP wordt op dinsdag 6 februari behandeld door de gemeenteraad.

Een groot deel van de schoolgebouwen in Boxtel stamt uit de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw en voldoen op meerdere punten niet meer aan de huidige eisen. De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende adequate onderwijscapaciteit. Onderhoud, aanpassing en de exploitatie is het pakkie-an van de schoolbesturen. Het IHP is een planning voor maatregelen op korte, middellange en lange termijn.

Wethouder Heesen is blij met de overeenstemming: ,,De leerlingen op deze scholen zijn onze toekomst en ook onze jongste inwoners willen we tijdens hun schooltijd zo goed mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling.” In 2025 wordt het opstellen van een IHP naar verwachting wel een wettelijke verplichting. ,,We zijn daarom extra blij dat we dit omvangrijke plan nu met elkaar hebben kunnen realiseren”, aldus de wethouder.

Het IHP bedraagt een totale investering van 90,5 miljoen euro voor een periode van zestien jaar. Elf van de vijftien scholen worden in de periode tot 2039 verbouwd en ondergebracht in nieuwbouw. HUB Boxtel (speciaal onderwijs, De Tijvert) en De Hobbendonken (Beneluxlaan) zijn als eerste aan de beurt. Hiervoor wordt tot 2027 bijna 9,5 miljoen euro uitgetrokken. In de periode 2028-2031 is 53,4 miljoen nodig voor vernieuwing van de twee middelbare scholen: Jacob-Roelandslyceum en Baanderherencollege.

De Boxtelse gemeenteraad neemt per onderwijsaccommodatie dat de komende jaren op de planning staat steeds een apart besluit. Het IHP wordt elke vier jaar herijkt, zodat de gedeelde ambitie van de gemeente en de schoolbesturen nog steeds aansluit bij de onderwijsambities en de te verwachte groei van het aantal leerlingen in Boxtel.