Eenrichting Baroniestraat: Boxtel neemt maatregelen

Blik vanaf de Van Hugenpothstraat op het kruispunt met de Stenen Kamer en Van der Voortweg. Vanwege de sluiting is het onder andere in deze straten drukker geworden. Op diverse wegen treft de gemeente dit jaar maatregelen.

Eenrichtingverkeer in een deel van de Baroniestraat: de gemeente Boxtel handhaaft deze veelbesproken maatregel tot 1 januari 2026, zoals van meet af aan de bedoeling is. Wel zijn er extra maatregelen nodig in de Stenen Kamer, Annastraat en Van Hugenpothstraat. Een en ander blijkt uit een verkeersevaluatie die afgelopen juni werd opgestart.