Onder de asfaltlaag op de Bosscheweg liggen nog kinderkopjes. Deze zijn onderdeel van de oude handelsroute tussen Den Bosch en Luik die in 1743 werd aangelegd in Boxtel.

‘Keigoede oplossing’ voor historische handelsroute

26 minuten geleden

De historische keien die tijdens werkzaamheden aan de Bosscheweg zijn gevonden, krijgen een nieuwe bestemming van de gemeente. Zij heeft de herinrichtingsklus tijdelijk stilgelegd om het erfgoed een andere plek te geven, onder andere bij rotonde Dukaat.

Er was bij de gemeente Boxtel al een vermoeden dat delen van de handelsroute tussen Den Bosch en Luik, aangelegd in 1743, nog onder het asfalt lagen. ,,Maar bij boringen voorafgaand aan de werkzaamheden aan de Bosscheweg, werd niets aangetroffen. We hadden daarom niet verwacht dat we nog zo’n gaaf stuk weg met historische keien tegen zouden komen, precies tussen de twee boorplekken in”, verklaart de gemeente in een persbericht.

De werkzaamheden zijn dan ook stilgelegd om goed in beeld te brengen wat er precies is gevonden. Samen met Heemkunde Boxtel en D66-raadslid Wiebe de Leijer is besproken wat er moest gebeuren met dit deel van de eerste verharde weg tussen Den Bosch en Boxtel. Het 280 jaar oude straatwerk in zijn geheel laten liggen, kon niet. ,,De huidige tijd stelt hele andere eisen aan de weginrichting dan een paar honderd jaar geleden.”, aldus de gemeente. Daarnaast schuift de huidige Bosscheweg ook een ‘stukje op’ richting nieuwbouwwijk Heem van Selis. ,,Door de gesprekken ligt er nu een keigoed idee voor het hergebruik van de keien.”

De stenen worden deels gebruikt bij de inrichting van rotonde Dukaat (waar de twee langnekdino’s van het Oertijdmuseum op staan). Deze komen in de zogeheten druppels (de middenstukken op de rijbaan, zie foto hieronder) te liggen.



Voorbeeld van een middenstuk op de rijbaan nabij rotonde Dukaat. - Google Maps.

Ook komt er tussen de rijstroken van de Bosscheweg - het deel waar de stenen zijn gevonden en de werkzaamheden nu stilliggen - een strook met de keien. Bovendien laat de gemeente nog een bankje installeren op een ondergrond van de kinderkopjes met een informatiebord over de historische route. Eventuele overige exemplaren gaan naar het Oertijdmuseum.

De gemeente doet eveneens een oproep richting reus Jas de Keistamper: ,,Kom mar achter oewe donkre wolk vandaan, ge mot an ‘t werk!”