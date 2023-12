‘Ik word letterlijk ‘t bos in gestuurd’

Wim Lieste (77) verkeert al maanden in onzekerheid vanwege zijn situatie op Dennenoord. De gemeente Boxtel is de situatie op het recreatiepark aan het legaliseren, maar stelt ook dat het chalet van Wim in 'bosgebied' staat. Daardoor is de grond die de Boxtelaar kocht voor 50 mille zowat waardeloos.

De brief die Wim Lieste eind juni van de gemeente ontving, sloeg in als een bom. Zijn perceel met chalet op Dennenoord blijkt twintig jaar na aankoop in bosgebied te staan en niet op recreatiegrond. 50 mille ging voor zijn ogen in rook op. De gemeente geeft aan dat zij aan handen en voeten is gebonden. De hele kwestie komt Wim vanwege zijn gezondheid zeer slecht uit.