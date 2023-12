B & W(eetjes): erfgoed ook inzetten voor toerisme

Waar staat onze gemeente? Tweeduizend inwoners worden deze weken per post benaderd met een vragenlijst over het functioneren van de lokale overheid. Deze ‘burgerpeiling’ wordt normaliter iedere twee jaar gehouden, maar vond in 2021 niet plaats vanwege corona. De resultaten kunnen gebruikt worden voor beleid en om te vergelijken met buurgemeenten. Deze worden gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. In 2019 scoorde Boxtel onder het gemiddelde: een 6,57 en een 5,62 tegenover 6,73 en 6,16 landelijk.