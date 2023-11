Bewustwordingscampagne WOWW begint met vuurwerk

,,Mensen, neem zelf het stuur in handen en wacht niet met nadenken over je oude dag tot het te laat is.” Wethouder Wim van der Zanden lanceerde gisterochtend op een natte Markt letterlijk met vuurwerk de bewustwordingscampagne Wijzer Ouder Worden (WOWW, de derde W kan een wisselende betekenis hebben -red.). We moeten naar elkaar omzien, luidde de boodschap, want volledig terugvallen op de zorg is geen optie.